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“Народна артистка” від Зеленського: в ОПУ підтвердили, що Петрожицькій присвоїли звання за роль у серіалі кварталівців “Папік”

&#8220;Народна артистка&#8221; від Зеленського: в ОПУ підтвердили, що Петрожицькій присвоїли звання за роль у серіалі кварталівців &#8220;Папік&#8221;

Акторка Дар’я Петрожицька отримала звання “Заслужений артист України” за участь у серіалі “Папік”. Продукт транслював російський телеканал “СТС”, проти якого було ухвалено українські економічні санкції.

Про це повідомили в офіційному інтернет-представництві президента.

Так, Петрожицьку було нагороджено серед інших українських артистів з нагоди Дня українського кіно. Звання “Заслужений артист України” вона отримала за “значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність”.

На інформаційний запит видання “Українські Новини” Офіс президента надав копію нагородного листа Петрожицької. У ньому зазначено, що акторка здобула широку популярність завдяки ролі Лізи в серіалі “Папік” від студії “Квартал 95”. Телевізійний продукт транслював російський федеральний телеканал “СТС”, що належить холдингу “СТС Медіа”.

“Висока майстерність акторської діяльності, блискуча робота під час зйомок фільмів і серіалів, глибоке проникнення у внутрішній світ свого персонажу — саме ці якості Дар’ї Сергіївни Петрожицької як акторки українського кіно принесли їй заслужене визнання і популярність”, — ідеться в документі.

5 октября, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина, Шоу-бизнес
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