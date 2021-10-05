Китай готовится вступить с Западом в гонку за Мировой океан

Завершено строительство гигантской базы атомных подводных лодок на острове Хайнань — сеть подземных каверн, способных принимать атомные субмарины и рейд, где разместится сразу 2 авианосные группы.

Заложены корпуса подлодок на стапелях в Бохае и на финальной стадии монструозный завод в 40 тысяч квадратных метров, где одновременно смогут собирать 4 140-метровых стратегических подводных ракетоносца. В перспективе их число в ВМС Китая доведут с 9 до 20, примерно половина сможет работать по целям в глубине США.

Сегодняшний топливный кризис, когда Пекин останавливает заводы и применяет верные отключения для населения (из-за 5% дефицита газа на рынке), еще больше укрепит КПК в идее, что Запад способен удушить их экономику блокадой. А значит они продолжат создание «Жемчужной нити» — сети баз, прикрывающих маршруты танкеров с СПГ и сухогрузов с продовольствием.

Восточная жемчужина этого колье — китайский порт в Джибути, способный принимать авианосцы. Западная — острова Спратли, отжатые у Вьетнама, где китайцы намывают искусственный архипелаг, для размещения ПКР и ПВО. В Мьянме строится глубоководный порт Кьяукпью за почти миллиард долларов, а еще модернизируется база на Кокосовых островах — пункт снабжения для подлодок, действующих в Малаккском проливе.

Китай начал торговую войну с Австралией, которая поставляет Пекину 40% сжиженного газа, коксовые батареи и продукты питания. Посольство Китая выкатило Канберре 14 требований, включая политические. Так, что локализация атомных подлодок в Южной Австралии, закупка «Гарпунов» и оборонительный союз Австралии с США и Британией означает, что с КПК точек соприкосновения не нашлось. Холодная война 2.0 начинается в Тихоокеанском регионе.

Кирилл Данильченко