Капитан Кирк из «Star Trek» полетит в космос в 90 лет



90-летний Уильям Шетнер, звезда сериала «Star Trek» впревые отправится в настоящий космос 12 октября.

Джефф Безос и его компания Blue Origin после первого полета два месяца назад вовсю развивают космический туризм. космический корабль New Shepard не путешествует по орбите Земли в открытом космосе, но все же поднимается на достаточную высоту, чтобы поставить «звездочку на фюзеляже» — несколько минут невесомости космическим туристам обеспечено.

Помимо Уильяма Шетнера на борту окажутся вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА доктор Крис Бошуизен и вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes Глен де Врис.

Шетнер сказал перед полетом, что он «много слышал о космосе», а теперь у него есть возможность самому там побывать. В оригинальном сериале «Star Trek» 1966 года его герой капитан Кирк, впрочем, только и делал, что рассекал космические просторы на корабле будущего. Сериал пережил три сезона и вполне могу бы быть забытым, но неожиданно обрел множество поклонников и продолжений. Всего по мотивам первой саги было снято 50 фильмов и сериалов. У оригинального сериала миллионы фанатов, которые образуют сообщества, по мотивам сделаны компьютерные игры, написаны сотни рассказов и романов.

В сущности, сериал уже стал частью американской народной культуры. Шетнер в настоящее время является продюсером и ведущим научно-популярной передачи на The History Channel.

https://news.israelinfo.co.il/world/97838