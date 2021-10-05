HBO Max показал первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» — показ стартует в 2022 году.
В ролике можно увидеть исполнителей главных ролей, включая Мэтта Смитта и Эмму Д’Арси. События сериала развернутся за 150 лет до «Игры престолов», а в центре сюжета будет гражданская война между Таргариенами.
«Дом дракона» основан на отдельных частях книги «Пламя и кровь» Джорджа Р. Р. Мартина. Шоураннерами стали Райан Кондал и Мигель Сапочник, работавшие над эпизодами «Суровый Дом» и «Битва бастардов» для «Игры престолов».
Сериал стартует на HBO Max в 2022 году.
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