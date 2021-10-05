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Главу Верховной Рады отстранили от ведения заседаний

За отстранение спикера от ведения заседаний проголосовали 240 депутатов при необходимых 226. «За» голосовали большинство депутатов от «Слуги народа» — партии президента Владимира Зеленского — а также её традиционных союзников из двух депутатских групп. Оппозиция — как сторонники Петра Порошенко, так и пророссийская «Оппозиционная платформа» — была против. Ирина Геращенко из партии «Европейская солидарность» заявила, что происходят «похороны демократии», а страну возвращают во времена Виктора Януковича.

Разумков был одним из руководителей предвыборной кампании Зеленского и «Слуги народа» в 2019 году и стал главой Рады как один из наиболее приближённых к Зеленскому политиков. Впоследствии между ним и Офисом президента начали возникать конфликты. Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботирует некоторые инициативы президента, в частности закон о «деолигархизации», и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента. Сбор подписей за его отставку начала собирать фракция «Слуга народа». Накануне было объявлено, что необходимые подписи собраны.

5 октября, 2021 | Category: Новости, Украина
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