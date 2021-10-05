Газ в Европе стал дороже 1400 долларов — Кремль требует запустить «Северный Поток-2»

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на сайт лондонской биржи ICE Futures.

Согласно данным, на 15:26 по Киеву ноябрьские фьючерсы на главном европейском хабе TTF в Роттердаме достигли 118,995 евро за МВт-ч, или $ 1427/1 тыс.куб.м.

Отмечается, что за сутки цена выросла на 18,6%. С июля цена выросла вчетверо, с 26,348 евро за МВт-час.

В издании объяснили, что причиной до сих пор является ограничение поставок газа Газпромом в надежде сертификации газопровода Северный поток-2. В понедельник, 4 октября, оператор «Северного потока» заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.