Фильмы-антиутопии — что посмотреть

Запрет инакомыслия, отсутствие личного пространства, табу на чувства и порабощение современными технологиями – чего только не придумают создатели антиутопий. Зачем писать книги и снимать фильмы о том, что общество в будущем ждут мрачные времена и ряд испытаний?
Мы собрали 5 лучших научно-фантастических фильмов. И все для того, чтобы каждый зритель подумал о том, как человечество может предотвратить антиутопическое будущее.
1. «Посвященный» (США, Канада; 2014)
Режиссер: Филлип Нойс
История об «идеальном» мире в будущем: без насилия, страданий и боли. Люди живут по четко установленным правилам: носить форму, грамотно говорить, делать каждое утро инъекции, не врать и тому подобное.
Почти все в этом мире не знают историю. Основные знания из прошлого передаются только избранным. Одним из таких становится Джонас. Он узнает обо всем, что было сделано до «идеальной» планеты. Например, о том, что людей лишили права выбора. Узнав историю, главный герой начинает сомневаться в безупречности настоящего.
2. «Равные» (США, 2015)
Режиссер: Дрейк Доримус
История о будущем, где запрещены чувства и физический контакт. Люди лишены чувства страха, агрессии, любви и депрессии. Поэтому живут в мире без насилия, бедности и смертельных заболеваний.
Однажды жители фантастического мира начинают сходить с ума от ярких эмоций (волнение, страх, депрессия и влюбленность). Ученые решают создать лекарства против этой «болезни». Удастся ли им это сделать и вернуть человечество к состоянию апатии?
3. «Особое мнение» (США, 2012)
Режиссер: Стивен Спилберг
2054 год. В мире нет криминала, ведь потенциальных убийц останавливают заранее. Человечество изобрело систему, которая предусматривает преступления: выдает координаты локации, куда отправляется спецгруппа и арестует людей – помещает в анабиозные капсулы.
Работников спецгруппы все устраивает до тех пор, пока в несовершенных преступлениях не обвинили одного из них. Фильм понравится любителям фантастики, а также творчества Стивена Спилберга и Тома Круза.
4. «Сфера» (ОАЭ, США; 2017)
Режиссер: Джеймс Понсольдт
Девушка по имени Мэй (Эмма Уотсон) трудоустроилась в компанию «Сфера», где шеф – знаток социальных медиа Эймон Бейли (Том Хэнкс). Сначала коллективу кажется, что они выполняют важную миссию.
Но однажды Мэй узнает ужасную правду о «Сфере», поэтому решает остановить деятельность компании.
5. «Время» (США, 2011)
Режиссер: Эндрю Никкол
Представьте себе мир, где время – валюта, а у людей в 25 лет прекращается процесс старения. Правда, в этом возрасте за каждый год нужно отдавать много времени.
Таймер богачей и успешных бизнесменов показывает сотни лет, тогда как бедные вынуждены тяжело работать ради выживания. Продлить себе жизнь становится труднее, когда появляются грабители.
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