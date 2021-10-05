Эмили Ратаковски впервые показала лицо сына

У нас отличные новости для поклонников Эмили Ратаковски. Знаменитость впервые показала лицо сына так, что его можно разглядеть и увидеть, на кого похож ребенок.

Полгода назад супермодель Эмили Ратаковски впервые стала мамой. И только сейчас поклонники знаменитости наконец-то смогли увидеть ее малыша.

30-летняя модель Versace опубликовала у себя в Instagram-stories серию снимков своего наследника.

Пользователи Сети отметили, что первенец Эмили очень похож на нее.

Ранее Ратаковски делилась лишь изображением затылка ребенка, либо закрывала его лицо смайликами.