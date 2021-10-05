Бритни Спирс начала планировать свадьбу с Сэмом Асгари

На прошлой неделе 39-летняя Бритни Спирс одержала важную победу в своей борьбе за свободу от опеки со стороны собственного отца. Судья Бренда Пенни удовлетворила ходатайство адвоката певицы Мэтью Розенгарта об отстранении Джейми Спирса от финансовых дел певицы. На временную замену ему Пенни назначила аудитора Джона Зейбела, который будет занимать этот пост до 31 декабря. Личным опекуном певицы, однако, пока остается Джоди Монтгомери, которой Джейми Спирс два года назад передал часть своих полномочий.

Новость вызвала резонанс и порадовала, конечно, не только саму Бритни, которая ранее обвинила своего отца в жестоком обращении, но и многочисленных фанатов поп-звезды, которые столько лет переживают за нее и требуют освободить Бритни. Вчера поп-звезда обратилась к своим поклонникам через соцсети, чтобы поблагодарить их за эту поддержку.

Бритни Спирс

У меня нет слов… Благодаря вам, ребята, и вашей постоянной стойкости в требованиях освободить меня от опеки моя жизнь сейчас идет в правильном направлении! Я плакала вчера вечером два часа, потому что мои фанаты лучшие, и я это знаю. Я чувствую ваши сердца, а вы чувствуете мое. Это правда,

— написала Бритни.

Певица также поделилась с подписчиками видео, снятым во время недавнего отпуска во Французской Полинезии, который она провела со своим 27-летним женихом Сэмом Асгари. Влюбленные, кажется, уже вовсю заняты планированием свадьбы, вот только определиться с местом торжества пока не могут.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

У нас сейчас затруднительное положение, действительно большая проблема. Я понятия не имею, где я хочу выйти замуж. Мы хотим пожениться в Италии или Греции, Австралии или Нью-Йорке,

— говорит в видео Спирс.

В итоге с подачи Сэма Бритни решила обратиться за советом к своим поклонникам и предложила им поделиться своими предложениями.

Напомним, что о помолвке Бритни и Сэма стало известно в середине сентября. Вместе они уже около пяти лет. Инсайдеры отмечали, что певица давно хотела связать себя узами брака с возлюбленным, но пока ее отец имел право единоличной опеки, она не могла распоряжаться своей жизнью без его согласия.

12 ноября должно состояться новое заседание суда, на котором будет решаться вопрос об окончательном снятии опеки. Однако отец Бритни уже поспешил заявить, что его отстранение является «ошибочным решением суда» и «потерей» для Бритни.