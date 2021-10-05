Бегун из Франции умер во время марафона в Сахаре

В ходе второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables в марокканской части пустыни Сахара произошел трагический случай.

От остановки сердца умер 50-летний бегун из Франции, имя которого организаторы соревнований не разглашают. Уточняется, что перед стартом марафона спортсмен успешно прошел медицинское обследование. После первого этапа француз на самочувствие не жаловался.

Marathon des Sables проводится каждый год в пустыне Сахара с 1986-го. Суммарная дистанция составляет около 250 километров. Соревнования разделены на шесть этапов, каждый из которых примерно равен классической марафонской дистанции (42,195 километра).