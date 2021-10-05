Постаревшая 63-летняя Мадонна случайно показала внешность без фотошопа — как оказалось, выгляди она не очень. Впрочем саму певицу это не расстраивает.

Сначала 63-летняя поп-исполнительница поделилась серией фото с актером и писателем Джереми Харрисом (Jeremy Harris). На размещенных снимках они позируют, сидя за столом, с бокалами в руках. Мадонну засняли с распущенными волосами в сетчатом топе черного цвета и голубых джинсах с дырами. Ее образ дополнили аксессуары и нюдовый макияж.

Позже певица опубликовала видео с той же встречи в сторис (на данный момент они удалены), на которое не были наложены фильтры с ретушью, улучшающие внешний вид. В упомянутом ролике видны неровности кожи и морщины на лице знаменитости.

Пользователи сети удивились внешнему виду Мадонны в комментариях в Telegram. «Выглядит как ведьма», «Да, выглядит хуже, но все же ей не 20 и не 30 уже», «Чудеса фотошопа», «Что у нее с глазами?», «Зачем вообще столько фильтров? Все понимают, что она уже пожилая», — высказывались юзеры.