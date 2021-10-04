Зеркало в интерьере: как использовать и что учесть

Применение в интерьере зеркал – это удачный прием не только для расширения пространства, но и для оригинального декорирования. Они помогают наполнять комнату простором и воздухом. Это уникальный предмет интерьера, который может абсолютно по-разному играть в пространстве.

Основные задачи и правила расположения

Привычное место размещения – ванная комната, представить ее без зеркала невозможно. Тут каждое утро и каждый вечер человек проводит гигиенические процедуры. Кроме простых отражающих поверхностей, найдутся также зеркала с подсветкой, которые являются многофункциональными изделиями. Однако ванная комната – это не единственное место, где можно их применять. Они могут вдохнуть новую жизнь в стандартную обстановку. Основные задачи аксессуара:

корректировка размеров помещения. Он помогает сделать сбалансированными нестандартные формы. Для получения визуального эффекта потребуется использовать несколько поверхностей;

отражение. Зеркало большого размера до пола наполнит комнату естественным светом, если поместить его неподалеку от окна. Если позади будет светильник, то это еще и улучшит освещение;

визуальное исправление сложных конфигураций помещения. Например, арки, выступы, места расположения коммуникаций и т. д. Можно скрыть все это или минимизировать влияние на дизайн.

Отражающие поверхности становятся универсальными помощниками при создании неповторимого интерьера. С помощью такого декора можно добавить неповторимого шарма помещению.

Обзор форм

Самым простым украшением интерьера является прямоугольное зеркало, которое функционально, практично и подходит к любому стилю. Подбирать его следует в соответствии с размерами помещения. Причем современные стилистические направления не требуют использовать рамку, независимо от предназначения комнаты. Прямоугольная форма хорошо выглядит в прихожей, в том числе напольные изделия. Можно использовать достаточно крупные экземпляры. Заказать напольное зеркало для прихожей или любой другой комнаты можно тут.

Очень хорошо выглядит овальная форма. Такие изделия следует подбирать для изысканных интерьеров, где преобладают классические детали. Особенно привлекательно смотрятся овалы с фацетом, причем для них рама не нужна.

Круглые и овальные хорошо выглядят в любом интерьере, независимо от формы стены, они тут будут уместны. Основная задача эллипса – в визуальном сглаживании углов.

Зеркала, отличающиеся от стандартных форм, не очень популярны, так как для внедрения их в интерьер нужно много усилий. Зачастую они являются дополнением стилистики.

Особенности использования в разных комнатах

Выбор зеркал для той или иной комнаты в доме имеет свои особенности. Преобладающая стилистика влияет на выбор формы, размера, декоративных элементов.

Заполняем пространство гостиной

Чаще всего в этой комнате отражающие поверхности вешают над камином, если он есть. Причем следует использовать тяжелую бронзовую или деревянную оправу или ее имитацию. В современных интерьерах зеркала вешаются над диваном, причем они могут быть достаточно крупными.

Организация пространства для отдыха в спальне

Есть много споров относительно того, использовать зеркало в спальне или нет. Это связано в большей мере с тем, что нельзя, чтобы оно «смотрело» на спящего человека. Однако отражающие поверхности могут использоваться в спальне, причем не только как элемент шкафа. Отлично выглядят панно из нескольких частей или же мозаика у изголовья. Можно разместить отдельные элементы над прикроватной тумбочкой. Так как на ней есть зачастую светильник, то подобный прием поможет наполнить пространство мягким светом.

Прихожая – лицо жилища

Зеркало в прихожей – это классический атрибут, без него не обойтись. Иногда возникают сложности с подбором, если коридор очень маленький или вытянутый. Отличное решение – изделие в полный рост напротив дверей. В нем можно осмотреть себя с ног до головы и оценить свой внешний вид. Отличный вариант – размещение осветительного прибора, что сделает акцент на этой части комнаты.