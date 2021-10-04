Впервые мусульманка получила погоны майора израильской армии

Майор ЦАХАЛа Элла Вавейа

31-летняя Элла Вавейа из городка Калансуа стала первой арабкой-мусульманкой в чине майора израильской армии. Девушка говорит, что с детства была очарована армией, но ее взросление пришлось на Вторую интифаду, когда подростком она сидела перед телевизором и смотрела со всей семьей «Аль-Джазиру», в репортажах которой ЦАХАЛ представал в негативном свете. В 16 лет Элла получила израильское удостоверение личности, а после школы окончила Академический колледж Нетании с дипломом бакалавра с отличием в области коммуникаций. Вскоре к нему прибавилась степень магистра с отличием в области государственного и политического маркетинга от Междисциплинарного центра в Герцлии.

В течение двух лет девушка вела программу на радио «Голос Нетании», занималась просветительской кампанией о потенциальных угрозах в Интернете, а в 2010 году основала еврейско-арабскую группу «Жить вместе», способствующую межкультурному диалогу.

В центре Калансуа

В 21 год Элла оказалась на пресс-конференции, где развернулась дискуссия о нежелании многих ультраортодоксальных евреев служить в ЦАХАЛе. Она встала и заявила, что сама будет рада отслужить, заслужив восторженные аплодисменты. Правда, сначала мусульманка пошла добровольно на альтернативную службу, в рамках которой работала в больнице Меир в Кфар-Сабе, а в 2013-м году стала полноценной солдаткой Армии обороны Израиля. Как признается она в интервью The Jewish Chronicle, в течение полутора лет ни один из друзей Эллы и членов ее семьи не подозревал, что девушка служит в ЦАХАЛЕ. «Я просто не знала, как люди это воспримут. Они думали, что я работаю в кафе и продолжаю учиться», — рассказывает майор.

За время службы Элла участвовала во многих операциях — «Несокрушимая скала», «Северный щит», «Черный пояс» и др. В 2015 году она поступила на офицерские курсы, при прохождении которых была удостоена Президентской медали «За выдающиеся достижения». В 2018 году Элла Вавейя получила награду от начальника оперативного отдела Генштаба генерал-майора Аарона Халивы.

Элла получает новые погоны

«Израильский флаг дает мне чувство волнения, принадлежности и любви», — заявила она в 2019 году. С тех пор капитан сделала свою военную службу достоянием общественности и начала создавать «Captain Ella Videos» — серию информационных видеороликов об Израиле и ЦАХАЛе для арабской аудитории. Вавейя также активна в арабском сегменте социальных сетей (Facebook, Tiktok и Twitter).

С сентября 2021 года майор занимает должность заместителя пресс-секретаря ЦАХАЛа по взаимодействию с арабскими СМИ. Когда она решилась на каминг аут, реакция была неоднозначной — некоторым членам семьи было трудно это принять. Но на недавней церемонии, наблюдая, как Элла получает новое звание, ее мать была «очень и очень горда».