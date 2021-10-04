В Швеции погибли в ДТП автор карикатур на пророка Мухаммеда и двое полицейских

В Швеции погиб в ДТП с грузовиком художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс. Вместе с ним погибли двое полицейских, которые его охраняли, передает AFP со ссылкой на шведскую полицию.

По данным правоохранителей, авария произошла днем в воскресенье. Автомобиль художника столкнулся с грузовиком, обе машины загорелись.

По словам представителя местной полиции, случившееся не является «следствием злонамеренных действий». Как подчеркнул правоохранитель, в этом случае, с учетом гибели полицейских, расследование было бы передано отделу прокуратуры.

Ларс Вилкс находился под охраной полиции с 2007 года, когда его карикатуру на пророка Мухаммеда опубликовала одна из шведских газет Nerikes Allehanda. После этого в его адрес регулярно поступали угрозы.