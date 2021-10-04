 
«  
  »

В Швеции погибли в ДТП автор карикатур на пророка Мухаммеда и двое полицейских

В Швеции погиб в ДТП с грузовиком художник, автор карикатур на пророка Мухаммеда Ларс Вилкс. Вместе с ним погибли двое полицейских, которые его охраняли, передает AFP со ссылкой на шведскую полицию.
По данным правоохранителей, авария произошла днем в воскресенье. Автомобиль художника столкнулся с грузовиком, обе машины загорелись.

По словам представителя местной полиции, случившееся не является «следствием злонамеренных действий». Как подчеркнул правоохранитель, в этом случае, с учетом гибели полицейских, расследование было бы передано отделу прокуратуры.

Ларс Вилкс находился под охраной полиции с 2007 года, когда его карикатуру на пророка Мухаммеда опубликовала одна из шведских газет Nerikes Allehanda. После этого в его адрес регулярно поступали угрозы.

4 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  