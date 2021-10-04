Уилл Смит назвал свой лучший и худший фильм

Недавно Уилл Смит принял участие в популярном шоу GQ, где ответил на вопросы о себе. Актер рассказал, какие свои фильмы он считает лучшими и худшими за всю карьеру.

«На звание лучшего, я думаю, претендуют два фильма: первые «Люди в черном» и «В погоне за счастьем». По разным причинам это два почти идеальных фильма», — цитирует актера The Hollywood Reporter.

«Люди в черном» стали блокбастером и дали старт самой успешной научно-фантастической франшизе. Драма «В погоне за счастьем» совершенно иного рода, но она оказалась не менее успешной, а главное, за роль в ней Смита номинировали на «Оскар».

Самым ужасным фильмом за всю карьеру звезда считает вестерн «Дикий, дикий Запад» Барри Зонненфельда. Комедия оказалась провальной во всех смыслах. Ее не поддержали критики, не оценили зрители, и она не окупила бюджет. На ее счету восемь номинаций на «Золотую малину», пять из которых она получила. Так что фильм не принес никому из участников ни денег, ни славы, а экранная пара Смита и Кевина Клайна признана худшей.