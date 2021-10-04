Tesla побила рекорд по поставкам автомобилей

Американская компания Tesla побила рекорд по поставкам в третьем квартале 2021 года, несмотря на сложности с цепочками поставок и глобальный дефицит полупроводников. Об этом говорится в заявлении производителя электрокаров.

За три месяца компания поставила 241,3 тысячи машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 72 процента. Всего за девять месяцев Tesla уже передала клиентам 627 тысяч электромобилей.

Tesla смогла добиться рекордных показателей, несмотря на то, что мировая автомобильная промышленность пострадала из-за нехватки полупроводников. Опрошенные Bloomberg аналитики FactSet считают, что прибыль компании за третий квартал составит около 1,1 миллиарда долларов, а выручка превысит 13 миллиардов.

Одним из самых успешных рынков для Tesla оказалась Норвегия: в сентябре там было продано рекордное количество электрокаров. По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), электромобили составили 77,5 процента всех новых автомобилей, которые были проданы в сентябре 2021 года. В предыдущем году за аналогичный период норвежцы приобрели 61,5 процента электрокаров от общего количества машин.