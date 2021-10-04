София Вергара не прекращает удивлять своей красотой в эротичных фото

София Вергара поделилась архивными фото, на котором позирует полностью обнаженной посреди кофе.

Таким интересным и одновременно горячим, как утренний кофе, снимком Вергара поделилась в инстаграм.

В подписи к снимку София поздравила всех с Днем кофе. Поклонникам актрисы очень понравилась фотография, на которой она позирует обнаженной. Об этом свидетельствуют множество комментариев и лайков.

«Никто не смотрит на кофе», «Самая красивая женщина в мире», «Какая же ты потрясающая», «Я люблю тебя», «Ты просто безупречна», — пишут фоловеры.