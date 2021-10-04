Сильвестр Сталлоне объявил о начале съемок фильма «Неудержимые 4» в Великобритании

Сильвестр Сталлоне объявил, что находится в Англии и готовится начать работу над фильмом «Неудержимые 4» с новым составом звезд.

Об этом он написал на своей странице в Instagram, а также опубликовал фото, на котором он позирует с винтажными часами GMT Rolex 1957 года.

Это будет первый раз, когда действие фильмов переместится в Великобританию. Предыдущие картины происходили в таких местах, как Бразилия, Болгария, Румыния, Рио-де-Жанейро и др.

К своим ролям в продолжении вернулись сам Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. Среди новичков — Меган Фокс, Энди Гарсия, Тони Джа и 50 Cent.

Режиссером нового фильма станет Скотт Во, снявший ранее «Need for Speed: Жажда скорости».

Сюжет пока не раскрывается. «Неудержимые 4» должен выйти в 2022 году.

Напомним, Сталлоне начал франшизу «Неудержимые» в 2010 году, написав и поставив первый фильм. Серия объединяет множество актеров из жанра боевика, таких как Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Харрисон Форд, Жан-Клод Ван Дамм, Уэсли Снайпс, Антонио Бандерас, Микки Рурк, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Мел Гибсон и многие другие.