Шер благословила Бритни Спирс после победы над отцом

39-летняя певица Бритни Спирс вовсю празднует победу в суде над своим отцом Джейми Спирсом, который был временно отстранен от должности ее личного опекуна.043

Звезда уже объявила о том, что в скором времени намерена связать себя узами брака с тренером Сэмом Асгари. В Instagram звездная пара обменивается смелыми фотографиями и радуется тому, что теперь им никто не будет мешать.

Сэм называют свою Бритни «настоящей львицей», которая смогла преодолеть все трудности при поддержке фанатов. Он считает, что именно авторы флешмоба #FreeBritney помогли повлиять на решение судьи.

«Поздравляем львицу! Мы так гордимся тем, что стоим рядом с ней и поддерживаем ее в этой борьбе!», «Лучший день в моей жизни!», «Поздравляю Бритни! Очень счастлива за вас!», «Мы сделали это», — ликуют в комментариях.

Кстати, среди участниц борьбы за свободу Бритни была и ее 75-летняя коллега Шер.