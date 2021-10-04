Россия вышла на первое место в мире по суточной смертности от Covid-19

Кривая заболеваемости коронавирусом в России продолжает стремиться вверх, обновляя рекорды, несмотря на кампанию по вакцинации.За минувшие сутки в стране было зарегистрировано 25,781 тысячи новых случаев Сovid-19 — максимум с 4 января, следует из данных оперативного штаба, опубликованных в понедельник.

Третий день подряд официальное суточное число заболевших держится выше 25 тысяч, а общее количество активных случаев (заболевшие минус выздоровевшие и умершие) переписывает рекорды с начала пандемии — 661 тысяча.

Прирост заболеваемости фиксируется во всех без исключения субъектах РФ, при этом лидером остается Москва, где за сутки диагноз Covid-19 поставили 4,41 тысяче человек.

В Санкт-Петербурге выявлено 2,198 тысячи новых случаев, в Московской области — 1,733 тысячи.

Смертность, согласно данным оперштаба, держится на рекордных с начала пандемии отметках: за минувшие сутки скончались 883 человека с коронавирусом, в субботу — 890 человек.

По числу летальных исходов за сутки Россия вышла на первое место в мире, опережая недавних «лидеров» США и Бразилию.

В Бразилии, где пик третьей волны пришелся на апрель, заболеваемость и смертность плавно снижаются уже почти полгода. За последние сутки зафиксировано 237 летальных исходов, днем ранее 225.

Среднее суточное число умерших от Covid-19 в Бразилии держится чуть выше 500 человек: в будние дни из-за особенностей национальной системы учета смертей регистрируется больше — 600-700 человек в день, что, впрочем, ниже показателя РФ. В США за минувшие сутки зафиксировано 259 летальных исходов, днем ранее — 648.

По среднесуточному числу смертей — 1878 — Штаты опережают Россию. В будние дни прошлой недели в стране умирало 2,1-2,7 тысячи человек в день.

Реальные показатели смертности в РФ, впрочем, выше, чем отчитывается оперативный штаб. Подробную статистику с задержкой в два месяца публикует Росстат, и она каждый раз в 1,5-2 раза превышает цифры, которые власти обнародуют в ежедневном режиме.

Так, в июле, по данным Росстата, от Covid-19 умерли 44,128 тысячи человек против 23,466 тысячи, о которых сообщал оперштаб.