Режиссер «Человека-Паука 3» снимет триллер с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни

Одолев в борьбе конкурентов, студия Apple Original Films приобрела права на триллер Джонатана Уоттса («Человек-Паук 3: нет пути домой») с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом в главных ролях.

Уоттс напишет сценарий, снимет и спродюсирует триллер. В свою очередь Питт и Клуни помимо исполнения главных ролей выступят продюсерами через свои лейблы Plan B Entertainment и Smokehouse Pictures соответственно. Детали сюжета проекта пока не разглашаются, известно только, что речь пойдет о двух «решалах-одиночках», получивших одно и то же задание.

Отметим, что на прошлой неделе предстоящий фильм был предметом безумного торга, когда Apple соперничала с такими компаниями, как Sony, Netflix и Lionsgate, а также Amazon, Annapurna, Universal, MGM, and Warner Bros.

Лауреаты премии «Оскар» Питт и Клуни снимались вместе в фильмах франшизы «Одиннадцать друзей Оушэна» и у братьев Коэнов в криминальной драме «После прочтения сжечь». Согласно инсайдерской информации, Питт и Клуни выложили восьмизначную сумму, чтобы обеспечить фильму театральный прокат.

Из предстоящих проектов Питта — «Скоростной поезд» и «Вавилон», а у Клуни выйдет драма «The Tender Bar» с участием Бена Аффлека и Тая Шеридана.