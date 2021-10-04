Правительство Японии во главе с премьером ушло в отставку

Новый лидер Либерально-демократической партии, имеющей большинство мест в парламенте, Фумио Кисида, станет сотым премьер-министром Японии. В понедельник обе палаты парламента утвердят его кандидатуру, после чего он назначит министров своего кабинета.

Ожидается, что официальное формирование нового кабмина завершится в течение понедельника. Известно, что из прежнего состава правительства в нем останутся три человека: главы МИД и Минобороны сохранят свои посты, а министр науки и образования возглавит министерство экономики, торговли и промышленности.