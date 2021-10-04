По всему миру не работает Instagram и Facebook

4 октября в России, Украине, а также ряде стран Восточной Европы пользователи не смогли открыть сайт Facebook. Кроме того, пользователи жалуются на то, что перестал работать Instagram и WhatsApp. Сбой начался около 18–45.

Пока неизвестно, чем вызваны данные проблемы. Возможно, происходят какие-то работы на серверах Facebook в России. Как известно, все три сервиса принадлежат этой компании. Но никакого объявления о предстоящих работах не было. Будем надеяться, что проблема вскоре решится.