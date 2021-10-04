Pandora Papers: нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму

Документи про офшорні компанії, які опублікували журналісти з усього світу 3 жовтня, виявили компанії українських політиків, які приховують бізнес в окупованому Криму.

Про це повідомляють українські розслідувачі зі «Слідство.Інфо», які досліджували Pandora Papers.

Журналісти виявили п’ять офшорних компаній, які належали народному депутату групи «За майбутнє» Олександру Герезі через два фонди.

Один із цих фондів володіє найбільшою мережею будівельно-господарських гіпермаркетів в окупованому Криму – «Новацентр К». Мережа представлена чотирма гіпермаркетами в Сімферополі та Севастополі, що до окупації Криму були частиною «Епіцентру».

Сам Герега на запитання «Слідство.Інфо» відповів, що жодного бізнесу у Криму не веде та заперечив причетність фонду до групи «Епіцентр».