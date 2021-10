Старейший в мире 112-летний мужчина раскрыл секрет долголетия Pandora Papers: нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму » Pandora Papers: Міністр культури Ткаченко та Коломойський намагалися захопити контроль над Одеською кіностудією У Pandora Papers фігурує нинішній міністр культури Олександр Ткаченко. Документи міжнародних провайдерів вказують на причетність менеджерів компаній олігарха Ігоря Коломойського до спроби захоплення контрольного пакета Одеської кіностудії. Як повідомляє Слідтво.Інфо , 11 жовтня 2016 року генеральний продюсер телеканалу українського олігарха Ігоря Коломойського, Олександр Ткаченко, як подарунок отримав права на британську компанію-«оболонку» Big Boom LTD. Вже за тиждень компанія Big Boom LTD змінила назву на Cinema Love LTD і придбала Фонд розвитку кіномистецтва у PUNTA CRESCENT LIMITED, компанії Тетяни Тарути, дочки бізнесмена Сергія Тарути. Таким чином Олександр Ткаченко отримав чверть акцій Одеської кіностудії. Ціна питання в угоді, яка стала доступна журналістам, не згадується. Не розголошує її і міністр культури Олександр Ткаченко: «Умови угоди є комерційною таємницею». Представляти свої інтереси у Фонді розвитку кіномистецтва Ткаченко доручив В’ячеславу Мієнку. На той момент Мієнко — заступник генерального директора «1+1» із правових питань. Таке рішення, за словами Ткаченка, «базується на особистій довірі до мого адвоката, та це жодним чином не має стосунку до позиції заступника генерального директора з правових питань в «1+1 медіа». Із обранням Володимира Зеленського президентом життя обох кардинально змінюється. У серпні 2019-го Ткаченко проходить у парламент за списком партії «Слуга народу», натомість Мієнка призначають директором із питань комунікації з органами влади «1+1 медіа», ключовим бенефіціаром якого є олігарх Ігор Коломойський. Саме естонська компанія Мієнка SMARTSOLUTIONS GROUP здійснювала супровід роботи британської Cinema Love LTD, зокрема відповідала за роботу із міжнародною юридичною компанією Alpha Consulting. Мієнко також входить до наглядової ради Одеської кіностудії, а партнерка та директорка його компанії Smart Solutions, Анна Савченко, стає членкинею ревізійної комісії тієї ж Одеської кіностудії. Також у наглядовій раді в цей час з’являються й інші працівники фірми Мієнка. «З огляду на вимоги закону про адвокатуру та адвокатську діяльність ми не маємо права надавати будь-які коментарі», — повідомив Мієнко у відповідь на запитання журналістів. У тому ж 2017-му директором Одеської кіностудії призначають Андрія Осіпова, адвоката із Волині, який із 2016-го обіймав посаду виконавчого директора Smart Solutions, вже відомої нам компанії Мієнка, яка вела справи британської фірми Ткаченка. «Оскільки компанія Smartsolutions була моїм юридичним радником, адвокати Smartsolutions увійшли до керівних органів та антикризової команди із впорядкування діяльності Одеської кіностудії. Зокрема, серед них Анна Савченко та Андрій Осіпов», — пояснює Ткаченко. Саме за Осіпова, колишнього працівника Мієнка, Одеська кіностудія подала позов до Міністерства культури, внаслідок якого держава могла втратити контрольний пакет акцій кіностудії. Однак зрештою суд відмовив у позовних вимогах. Ткаченко заперечує, що погоджував текст позову. Водночас Осіпов запевняє, що керувався інтересами підприємства. У 2018-му партнером Ткаченка по Одеській кіностудії став забудовник Андрій Вавриш, який реалізує низку проєктів в Одесі. Він Вавриш підтвердив зацікавленість у побудові житла «для знімальних груп» на території студії. Щоправда, забудова території державної кіностудії була поза законом до того, як Ткаченко очолив Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики. Законопроєкт, що визначає умови приватизації державних кіностудій отримав схвалення профільного комітету на чолі із Олександром Ткаченком, а згодом і був підтриманий 253 депутатами, більшість із яких належала до президентської партії «Слуга народу». До слова, на засіданні комітету Ткаченко визнав свій «конфлікт інтересів» у цьому питанні. За словами самого Ткаченка, саме через конфлікт інтересів вже міністр культури Ткаченко через п’ять днів після власного призначення, 9 червня 2020-го, начебто продає свою частку Одеської кіностудії банкіру Олександру Морозову, менеджеру «Смарт Холдингу» Вадима Новинського. Однак у своїй декларації про доходи міністр культури не вказав прибутку від продажу своєї частки Одеської кіностудії. Журналістам стало відомо, що Ткаченко не отримав від Морозова коштів. «Упродовж 2020-го (Ткаченко. — Ред.) не отримував дохід від продажу акцій британської компанії Cinema Love», — повідомило НАЗК у відповідь на запит «Слідства.Інфо». Сума договору за словами Ткаченка є «комерційною таємницею», а «у разі отримання доходу кошти будуть відображені в декларації відповідно до вимог законодавства». Наразі така угода для Ткаченка може вказувати на те, що банкір Морозов, ймовірно, — номінальний власник долі Ткаченка на час «конфлікту інтересів». https://newsua.one/news-politics/55105-pandora-papers-ministr-kulturi-tkachenko-namagavsya-zah.html