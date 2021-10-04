Новым премьер-министром Японии избран Фумио Кисида

Парламент Японии в понедельник избрал Фумио Кисиду на пост главы правительства. 64-летний Кисида — бывший министр иностранных дел, стал 100-м премьер-министром Японии.

Ожидается, что одним из первых распоряжений Кисиды на посту главы правительства будет роспуск нижней палаты парламента и назначение выборов на 31 октября.

Фумио Кисида 29 сентября был избран лидером правящей Либерально-демократической партии, которая вместе с партнерами по коалиции занимает большинство мест в парламенте. На пост лидера Либерально-демократической партии баллотировались две женщины Сэйко Нода и Санаэ Такаити. В случае победы одной из них в Японии впервые пост премьера заняла бы женщина.

Предшественник Фумио Кисиды Ёсихидэ Суга ушел в отставку в начале сентября, проведя на посту премьера чуть менее года. Ёсихидэ Суга покинул пост премьера на фоне сильного падения рейтинга, в том числе из-за недовольства жителей страны решением правительства провести Олимпиаду.