Канье Уэста и Ким Кардашьян застукали после ужина в ресторане вдвоем

По данным издания, пара продолжает поддерживать тесные отношения. Журналисты заметили, как оба покидали ресторан поздно вечером, после встречи с друзьями. В конце званого ужина Кардашьян в облегающем комбинезоне села на пассажирское сиденье автомобиля, за рулем которого был Уэст. Приятели бывшей звездной четы расположились на задних сиденьях.

О том, что Кардашьян подала на развод с Уэстом после семи лет брака, стало известно в феврале этого года. Вся семья 40-летней знаменитости поддержала ее решение. Отмечалось, что у пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.