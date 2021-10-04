Инженеры, обсуживающие морской дрон Saildrone, поделились редким видео изнутри урагана Сэм

Небольшой флот Saildrone Explorers отправили из Джексонвилля несколько месяцев назад для наблюдения за сезоном ураганов в Атлантическом океане 2021 года. Один из них снял видео изнутри урагана 4-й категории сложности.

Ранее в этом году компания Saildrone из Сан-Франциско объединила усилия с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), чтобы запустить пять оснащенных датчиками беспилотных наземных транспортных средств к ураганам в Атлантическом океане для сбора данных. Теперь один из этих дронов снял кадры урагана 4-й категории.

Модель SD 1045 Saildrone Explorer оснащена специальным ураганным крылом. Оно помогает дрону выдерживать экстремальные условия во время ураганов и внутри шторма, чтобы он мог собирать важные научные данные.

