Правительство Японии во главе с премьером ушло в отставку Британию и Норвегию соединил самый длинный в мире электрокабель » Инсайдеры раскрыли правду об Анджелине Джоли на фоне слухов о новом бойфренде Слухи о том, что 46-летняя голливудская дива Анджелина Джоли начала встречаться c 31-летним канадским рэпером Эйбелом Тесфайе, более известным под псевдонимом The Weeknd, по-настоящему взорвали Сеть. В западной прессе появились многочисленные инсайды от близких друзей Джоли, которые раскрыли правду об эмоциональном состоянии звезды. По их словам, сейчас Анджелина буквально светится от счастья. Они утверждают, что рэпер и актриса познакомились еще в начале этого лета. Пара вместе ходит в один и тот же ресторан, где их и поймали папарацци. «Кажется, ему удалось произвести на нее большое впечатление. Она буквально излучала радость, когда мы встретились с ней», — рассказала одна из инсайдеров в беседе с The Mirror. Как утверждает издание, Эйбел стал первым предполагаемым бойфрендом Анджелины после расставания с Брэдом Питтом, на которого звезда подала в суд, чтобы лишить его права на общение с общими детьми.