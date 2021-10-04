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Инсайдеры раскрыли правду об Анджелине Джоли на фоне слухов о новом бойфренде

Слухи о том, что 46-летняя голливудская дива Анджелина Джоли начала встречаться c 31-летним канадским рэпером Эйбелом Тесфайе, более известным под псевдонимом The Weeknd, по-настоящему взорвали Сеть.

В западной прессе появились многочисленные инсайды от близких друзей Джоли, которые раскрыли правду об эмоциональном состоянии звезды. По их словам, сейчас Анджелина буквально светится от счастья.

Они утверждают, что рэпер и актриса познакомились еще в начале этого лета. Пара вместе ходит в один и тот же ресторан, где их и поймали папарацци.

«Кажется, ему удалось произвести на нее большое впечатление. Она буквально излучала радость, когда мы встретились с ней», — рассказала одна из инсайдеров в беседе с The Mirror.

Как утверждает издание, Эйбел стал первым предполагаемым бойфрендом Анджелины после расставания с Брэдом Питтом, на которого звезда подала в суд, чтобы лишить его права на общение с общими детьми.

4 октября, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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