Pandora Papers: нардеп Герега потайки веде бізнес в окупованому Криму София Вергара не прекращает удивлять своей красотой в эротичных фото » «Иногда низкопробное шоу»: Дэниел Крейг не сдержал эмоций от съемок в бондиане Последний фильм Крейга в образе Бонда выходит уже 8 октября, поэтому актер решил честно поделиться впечатлениями. В последнем интервью для подкаста The Empire Film , Крейг поговорил о втором из пяти фильмов — «Кванте милосердия» вышедшего в 2008. И актер не стеснялся в выражениях. «Я как бы скучал по тому персонажу, которым был во время съёмок «Казино». Иногда слишком много знаний – плохо. В то время я не понимал, как здесь все устроено, как мир видит Бонда — обо всём этом. Я их просто не понимал», — сказал актер. «Проблема возникла с «Квантом милосердия» — это было что-то вроде низкопробного шоу, мягко говоря. Сначала этот фильм меня придавил своей тяжестью, но позже она ослабла и я смог вернуться к ощущению, сходному с эмоциями от «Казино» — «Это Джеймс Бонд, давай, просто наслаждайся собой». <…> Я помню, как снималось Казино «Рояль» — с огромной любовью. И любые неприятности, что в тот момент происходили вокруг, не имели значения, потому что я знал, что у нас хороший фильм». Отдельно Крейг поблагодарил MGM и Universal за то, что они не стали выкладывать трек Кэри Фукунаги «Не время умирать» на потоковые сервисы, а вместо этого решили дождаться официального релиза.