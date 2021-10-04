«Гордон» сообщил о срыве показа фильма-расследования о Зеленском

В Украине сорвали премьерный показ фильма-расследования «Офшор 95», посвященного «связям» лидера страны Владимира Зеленского с олигархом и «грязным деньгам». Об этом сообщает портал «Гордон».

По данным СМИ, которое ссылается на главреда проекта «Слідство.Інфо» Анну Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы Алексей Прасол сообщил ей, что показа не будет.

«Алексей написал, что у них нет света и вообще ремонт. Я приехала, убедились, что свет есть, а ремонта нет. Однако постеры с нашим фильмом из помещения сняли», — написала Бабинец на своей странице в Facebook.

По ее словам, чуть позже директор Малой оперы, где должны были показывать фильм, сказал ей по телефону, что «ничего не знает о фильме и бросил трубку». При этом соглашение было заключено, локация оплачена, отметила Бабинец.

Она подчеркнула, что теперь занята поиском новой локации для показа фильма.

В фильме, как указано в анонсе, рассказывается о Зеленском и его «тесных связях с олигархом», сложных схемах и грязных деньгах». Имя олигарха не упоминается, однако, по данным издания «Украинская правда», речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском.