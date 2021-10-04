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Фотографии Ивлеевой в бикини назвали мерзкими

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева приняла участие в откровенной фотосессии и вызвала отвращение у поклонников. Кадры появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость снялась вместе с эстонским рэпером Томасом Таммеметсом, более известным под псевдонимом Томми Кэш. Пару сфотографировали в комнате, заполненной водой, в которой также разбито окно. На снимках музыкант позирует в шортах без футболки, а Ивлееву запечатлели в серебристом бикини, шубе, черных сабо и светлом парике.

Подписчики не оценили новую публикацию блогерши, назвав фотографии мерзкими, и принялись высказывать негативные мнения в комментариях. «Чуть не блеванул», «У меня одной это фото вызвало отвращение?», «Что за мерзость?», «Перебор», «В чем ценность данного контента для современной молодежи?», «Просто треш, я не ожидала такого от Насти», — писали они.

4 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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