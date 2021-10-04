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Евросоюз готовится запретить продажу яиц куриц, содержащихся в клетках

В Евросоюз планируют запретить продажу яиц куриц, которые содержатся в клетках. Гражданскую инициативу поддержала Еврокомиссия.

Как сообщает Yle, цель — полностью запретить содержание сельскохозяйственных животных в клетках к 2027 году. Эту идею уже начали реализовывать в европейских государствах.

К примеру, в Финляндии крупнейшие финские розничные торговые сети SOK и Kesko договорились об отказе от продажи яиц содержащихся в клетках куриц. Уже скоро самые дешевые куриные яйца исчезнут с полок магазинов сетей, отмечает СМИ. При этом сеть Lidl уже отказалась от таких яиц пять лет назад.

Уточняется, что инициатива исходила от самих компаний, однако вопрос рассматривается также в Евросоюзе. Помимо куриц новое правило касается и готовящихся к опоросу свиноматок.

Предполагается, что отказ произойдет постепенно в течение пяти ближайших лет.

4 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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