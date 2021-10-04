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Энергетический кризис в Китае начал останавливать мировую экономику

Энергетический кризис в Китае начал негативно влиять на часть отраслей мировой промышленности, пишет «Коммерсантъ». Основные полимеры подорожали на 10 процентов после приостановки работы крупнейших нефтехимических китайских предприятий из-за нехватки электроэнергии. Эксперты предсказали дальнейший рост стоимости полимеров и выход цен на пиковые значения.

Согласно раскрытым данным на конец сентября, почти две трети китайских провинций испытывают проблемы с энергоснабжением в промышленном секторе и среди домохозяйств. В сентябре производство местных полипропиленовых заводов снизилось на 287 тысяч тонн, а полиэтиленовых — на 235 тысяч тонн. В провинции Шэньси из-за нехватки угля и ограничений энергопотребления приостановил производство полипропилена углехимический завод, на который приходится 20-25 процентов всего производства полимера в стране.

Слабое производство привело к новым последствиям энергетического кризиса — росту стоимости тонны полимеров на 100-150 долларов. Полиэтилен на базисе CFR Дальний Восток и FD Западная Европа подорожал к концу сентября на 10 процентов, до 1,2-1,5 тысячи долларов за тонну. Весной 2020 года полиэтилен в Европе достиг максимальных значений — около 2 тысяч долларов за тонну. Эксперты предсказывают повторение ситуации в четвертом квартале 2021 года, поскольку энергетический кризис в Китае усугубится из-за наступления отопительного сезона.

В конце сентября в китайских жилых домах и на производствах начались отключения электричества из-за нехватки электроэнергии. Одной из главных причин дефицита стало ограничение на использование угля ради достижения экологических целей. На фоне нехватки электроэнергии запасы энергетического угля в Китае приблизились к рекордно низкому уровню, а его стоимость резко выросла.

4 октября, 2021 | Category: Мир, Новости
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