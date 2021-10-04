Энди Серкис рассказал, что персонаж из сцены после титров «Венома 2» должен был стать частью самого фильма
Финальную сцену «Венома 2» режиссёр Энди Серкис прокомментировал в разговоре с The Hollywood Reporter вскоре после выхода фильма в кинотеатрах.
В эпизоде после титров зрителям показывают отдыхающих в отеле Эдди Брока и Венома, которые в один момент будто бы перемещаются в пространстве и оказываются уже в совершенно другом, чужом номере. Затем в телевизоре появляется Человек-паук в исполнении Тома Холланда, которого обвиняют в убийстве Мистерио.
Как отмечает Серкис, финальная сцена была под вопросом до самого конца, а появление Человека-паука в «Веноме» в Sony обсуждали ещё задолго до его прихода в проект в роли режиссёра. Изначально супергерой должен был стать частью самого фильма, однако от этого впоследствии отказались, так как авторы хотели получше раскрыть вселенную самого «Венома».
Постановщик подчёркивает, что с содержанием «финального тизера» они определились в самый последний момент.
Судя по всему, Веном в исполнении Тома Харди может появиться уже в «Человеке-пауке: Нет пути домой» вместе со злодеями из других вселенных, однако на этот счёт Серкис не дал никаких комментариев.
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