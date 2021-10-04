Биржевая цена на газ в Европе продолжает движение вверх За 70 лет во Франции более 10 тысяч детей стали жертвами священников-педофилов — СМИ » Энди Серкис рассказал, что персонаж из сцены после титров «Венома 2» должен был стать частью самого фильма Энди Серкис рассказал, что персонаж из сцены после титров «Венома 2» должен был стать частью самого фильма Финальную сцену «Венома 2» режиссёр Энди Серкис прокомментировал в разговоре с The Hollywood Reporter вскоре после выхода фильма в кинотеатрах. В эпизоде после титров зрителям показывают отдыхающих в отеле Эдди Брока и Венома, которые в один момент будто бы перемещаются в пространстве и оказываются уже в совершенно другом, чужом номере. Затем в телевизоре появляется Человек-паук в исполнении Тома Холланда, которого обвиняют в убийстве Мистерио. Как отмечает Серкис, финальная сцена была под вопросом до самого конца, а появление Человека-паука в «Веноме» в Sony обсуждали ещё задолго до его прихода в проект в роли режиссёра. Изначально супергерой должен был стать частью самого фильма, однако от этого впоследствии отказались, так как авторы хотели получше раскрыть вселенную самого «Венома». Постановщик подчёркивает, что с содержанием «финального тизера» они определились в самый последний момент. Сцена после титров на 100% была под вопросом и постоянно менялась. Конечно, руководство обсуждало всё это задолго до моего прихода в фильм. Планировалось, что Человек-паук станет частью истории, но этого не случилось. Мы решили, что хотим сначала по-настоящему изучить вселенную «Венома». Во время съёмочного периода мы постоянно обсуждали сцену после титров, и только в самый последний момент команда определилась и решила, как именно должен выглядеть этот эпизод. Энди Серкис режиссёр Судя по всему, Веном в исполнении Тома Харди может появиться уже в «Человеке-пауке: Нет пути домой» вместе со злодеями из других вселенных, однако на этот счёт Серкис не дал никаких комментариев.