Джеймс Ганн займется новым фильмом вселенной DC

Джеймс Ганн на данный момент заканчивает работу над фильмом «Стражи галактики. Часть 2», после чего вновь попрощается с киновселенной Marvel. В своем Twitter постановщик рассказал о планах на будущее.

Ганн подчеркнул, что, помимо сериала про Миротворца и Бладспорта, он работает еще над одним проектом во вселенной DC. Новинка пока полностью засекречена.

«Да, я разрабатываю еще один проект DC, помимо истории Миротворца», — написал Ганн в Twitter.

Напомним, что студия Marvel сама виновата в том, что Ганн сбежал к DC. После премьеры «Стражей галактики» в Twitter режиссера нашли оскорбительные шутки десятилетней давности, за что он был уволен.