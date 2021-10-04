 
«  
  »

Джеймс Ганн займется новым фильмом вселенной DC

Джеймс Ганн на данный момент заканчивает работу над фильмом «Стражи галактики. Часть 2», после чего вновь попрощается с киновселенной Marvel. В своем Twitter постановщик рассказал о планах на будущее.

Ганн подчеркнул, что, помимо сериала про Миротворца и Бладспорта, он работает еще над одним проектом во вселенной DC. Новинка пока полностью засекречена.

«Да, я разрабатываю еще один проект DC, помимо истории Миротворца», — написал Ганн в Twitter.

Напомним, что студия Marvel сама виновата в том, что Ганн сбежал к DC. После премьеры «Стражей галактики» в Twitter режиссера нашли оскорбительные шутки десятилетней давности, за что он был уволен.

4 октября, 2021 | Category: Шоу-бизнес
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  