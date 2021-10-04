Дэниел Крейг получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде у дома 7007

О получении Крейгом именной звезды сообщила пресс-служба организации, которая эти звёзды вручает. Церемонию назначили на шестое октября.

Звезда Крейга станет 2704-й и будет расположена у здания с символичным номером «7007».

Продюсер голливудской «Аллеи славы» Ана Мартинес заявила: «Дэниел Крейг – икона британской культуры, как и Джеймс Бонд, персонаж, которого он сыграл в пяти фильмах. Мы рады разместить его звезду».

Звезда Крейга расположена рядом со звездой Роджера Мура, который также в свое время исполнил роль Бонда.

Напомним, что Дэниел Крейг сыграл Джеймса Бонда в пяти фильмах франшизы: «Казино «Рояль»», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл»», «007: «Спектр»» и «Не время умирать».

Последний фильм «Не время умирать» долго не мог выйти на экраны из-за пандемии. Изначально его хотели показать весной 2020, потом перенесли на ноябрь 2020, затем на апрель 2021 и в последний раз сообщили о выходе осенью 2021. И это была окончательная дата – 29 сентября наконец-то состоялась премьера в лондонском Альберт-холле, которую посетил принц Уэльский с супругой, герцог и герцогиня Кембриджские. В России премьера намечена на седьмое октября.