Инсайдеры раскрыли правду об Анджелине Джоли на фоне слухов о новом бойфренде Шер благословила Бритни Спирс после победы над отцом » Британию и Норвегию соединил самый длинный в мире электрокабель Самый протяженный в мире подводный кабель протяженностью 725 км для обмена зеленой электроэнергией между Великобританией и Норвегией введен в эксплуатацию. Кабель, проложенный по дну Северного моря, соединил город Блит на севере Англии с норвежской деревушкой Квиллдал. Как говорится в заявлении британской энергетической компании National Grid, при полной мощности в 1400 мегаватт кабель сможет снабжать электроэнергией 1,4 млн домов. По словам президента копании National Grid Ventures Корди O’Хары, проект стал «шедевром инженерного искусства». «Мы прошли через горы, фьорды и Северное море, чтобы осуществить его, — сказал O’Хара. — North Sea Link (NSL) — это отличный пример сотрудничества двух стран в деле максимального использования возобновляемых источников энергии к взаимной выгоде». В компании National Grid отмечают, что совместный проект стоимостью €1,6 млрд с норвежской энергетической компанией Statnett поможет сократить к 2030 году выбросы двуокиси углерода на 23 млн тонн. Британию уже соединяют с континентом — с Бельгией, Францией и Нидерландами — четыре подводных кабеля и, как рассчитывает National Grid, к 2030 году до 90% импортируемой таким образом электроэнергии будет поступать из источников с нулевым выбросом двуокиси углерода.