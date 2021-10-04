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Британию и Норвегию соединил самый длинный в мире электрокабель

One of the barges used to construct North Sea Link, which connects Blyth, Northumberland, to the Norwegian village of Kvilldal

Самый протяженный в мире подводный кабель протяженностью 725 км для обмена зеленой электроэнергией между Великобританией и Норвегией введен в эксплуатацию.

Кабель, проложенный по дну Северного моря, соединил город Блит на севере Англии с норвежской деревушкой Квиллдал.

Как говорится в заявлении британской энергетической компании National Grid, при полной мощности в 1400 мегаватт кабель сможет снабжать электроэнергией 1,4 млн домов.

По словам президента копании National Grid Ventures Корди O’Хары, проект стал «шедевром инженерного искусства».

«Мы прошли через горы, фьорды и Северное море, чтобы осуществить его, — сказал O’Хара. — North Sea Link (NSL) — это отличный пример сотрудничества двух стран в деле максимального использования возобновляемых источников энергии к взаимной выгоде».

В компании National Grid отмечают, что совместный проект стоимостью €1,6 млрд с норвежской энергетической компанией Statnett поможет сократить к 2030 году выбросы двуокиси углерода на 23 млн тонн.

Британию уже соединяют с континентом — с Бельгией, Францией и Нидерландами — четыре подводных кабеля и, как рассчитывает National Grid, к 2030 году до 90% импортируемой таким образом электроэнергии будет поступать из источников с нулевым выбросом двуокиси углерода.

4 октября, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости
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