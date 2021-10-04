Бренд обвинили в призыве к суициду из-за колье в виде петли

Французский модный дом Givenchy подвергли критике в сети из-за необычного украшения. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды.

Речь идет о колье-чокере, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее. Модель люксового бренда представила упомянутый аксессуар на показе, который состоялся в воскресенье, 3 октября, в рамках Недели моды в Париже. Стоимость изделия неизвестна, поскольку оно еще не поступило в продажу.

Создатель Diet Prada опубликовал коллаж, в котором показал, что помимо Givenchy похожее украшение также появлялось в ассортименте марки Burberry в 2019 году. Тогда представители модного дома принесли публичные извинения, поскольку покупатели обвинили их в призыве к суициду с помощью подобной вещи. «История повторяется!» — заключил автор публикации.

View this post on Instagram Публикация от Diet Prada ™ (@diet_prada)

Подписчики паблика согласились с его мнением и принялись критиковать Givenchy в комментариях. «Я даже не удивлена», «Такое ощущение, что никому не нужный модный дом просто привлекает к себе внимание прессы», «Украшение видели сотни людей до выхода модели на подиум, странно, что никто не подумал о последствиях», «Уверен, что это маркетинг, кошмар», — высказывались юзеры.