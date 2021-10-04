Бразильцы нашли гнездо одной из самых редких птиц в мире

В Бразилии обнаружили гнездо рубиновогорлой танагры — одной из самых редких птиц в мире. В нем находились три птенца, которых выкармливали шесть взрослых особей. Как отмечается на странице компании Brazil Birding Experts в фейсбуке, в мире, возможно, осталось менее тридцати рубиновогорлых танагр. Однако находка гнезда с птенцами свидетельствует, что у этого вида еще есть шанс на выживание.

Южноамериканские атлантические леса считаются одним из главных центров биологического разнообразия на континенте. Здесь обитают тысячи видов растений и животных, многие из которых не встречаются больше нигде в мире. К сожалению, атлантические леса сильно пострадали от человеческой деятельности. Если пятьсот лет назад они занимали от миллиона до полутора миллионов квадратных километров в юго-восточной Бразилии и соседних регионах Аргентины и Парагвая, то теперь большую их часть вырубили под нужды сельского хозяйства. В результате многие эндемичные виды вымерли или оказались на грани полного исчезновения. Например, золотистую львиную игрунку (Leontopithecus rosalia) удалось спасти лишь благодаря усилиям специалистов по охране природы, а два эндемичных вида птиц, корольковая калиптура (Calyptura cristata) и пурпурнокрылая земляная горлица (Claravis geoffroyi), скорее всего, исчезли: их никто не видел с конца прошлого века.

Рубиновогорлая танагра (Nemosia rourei) — еще один пернатый эндемик атлантических лесов, который по вине человека оказался в критическом положении. Долгое время этот яркоокрашенный вид был известен по единственному экземпляру, добытому в 1870 году. Следующие достоверные встречи с рубиновогорлыми танаграми произошли только в 1990 годах. По оптимистичным оценкам, вся популяция этих птиц составляет от 30 до 200 особей, однако, возможно, что их всего 14-20. При этом ареал вида ограничен участком площадью в тридцать один квадратный километр, который расположен в бразильском штате Эспириту-Санту. Здесь танагры живут на сохранившихся участках леса, вокруг которых всю древесную растительность вырубили. Рубиновогорлая танагра считается одной из самых редких птиц в мире, а Международный союз охраны природы присвоил ей статус вида на грани полного исчезновения (Critically Endangered, CR).

Несмотря на то, что часть современного ареала рубиновогорлых танагр приходится на охраняемые территории и защищена от вырубки, численность вида продолжает сокращаться. В последние годы встречи с этими птицами происходят все реже — и специалисты опасаются, что каждая из них может стать последней. Например, в 2019- 2020 годах танагр видели всего четыре раза в частном заповеднике Агуйя-Бранка (Águia Branca Private Reserve) площадью семнадцать квадартных километров.

Тем не менее, у редких танагр еще есть шанс выжить. Об этом свидетельствует находка, сделанная сотрудниками компании Brazil Birding Experts, которая занимается организацией туров для бердвотчеров. 28 сентября этого года они обнаружили гнездо рубиновогорлой танагры с тремя птенцами, которым приносили корм шесть взрослых особей (возможно, как и у некоторых других птиц, в заботе о потомстве у данного вида участвует не только родительская пара, но и их подросшие птенцы, появившиеся на свет в предыдущие годы). По оценке специалистов, вскоре молодые танагры покинут гнездо.

Три года назад бразильские орнитологи в очередной раз встретили самку топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni), возможно, самой редкой птицы в мире. В последние годы других представителей данного вида никто не находил. А общая численность топаколо Штреземанна, возможно, не превышает 10-15 особей.