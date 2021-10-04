Биржевая цена на газ в Европе продолжает движение вверх

Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов вновь побила рекорд и впервые превысила $1200 за тысячу кубометров.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1200,36 или 99,99 евро за Мвт в час (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за Мвт час).

На прошлой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за тысячу кубов, а затем и $1100.

Как ранее отмечает «Интерфакс», Европа в условиях общего дефицита поставок газа (по газопроводам и в сжиженном виде) вынуждена конкурировать за СПГ с премиальным рынком Азии.

До этого, указывал ПРАЙМ, эксперты указывали, что рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков (России) и высоким спросом на СПГ в Азии.