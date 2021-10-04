Билли Айлиш публично выругалась из-за закона против абортов

Американская певица, обладательница семи премий «Грэмми» Билли Айлиш публично выругалась матом против нового закона штата Техас, запрещающего аборты после шести недель беременности. Об этом пишет Pitchfork.

Айлиш призналась со сцены Техасского музыкального фестиваля Austin City Limits 2021, что изначально хотела отменить свое выступление на мероприятии в знак протеста против нового закона об абортах в штате.

«Я думала отказаться от участия в шоу, потому что хотела наказать это ****** [долбанное] место за то, что там допустили. Но потом я вспомнила, что это вы, ребята, ****** [долбанные] жертвы, и вы заслужили все это в мире. И нам нужно сказать им, чтобы они ***** [на хрен] заткнулись», — сказала артистка со сцены, сопроводив свой нецензурный монолог жестом со средним пальцем.

«Мое тело — мое, ***** [блин], дело», — резюмировала 19-летняя артистка.

Ранее американская актриса Ума Турман также раскритиковала запрет на искусственное прерывание беременности в Техасе. В своем эссе против нового закона она призналась, что в 15 лет сделала аборт.