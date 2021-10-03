Во Франции обстреляли пытавшихся уплыть в Великобританию мигрантов

Под обстрел попали восемь курдов, которые готовили к отплытию лодку. Судно должно было доставить в Великобританию 40 человек. По факту произошедшего проводится расследование.

Двоих раненых курдов госпитализировали, у одного из них зафиксирован перелом руки. Пострадавшие и их сообщники утверждают, что стрелявшие в них резиновыми пулями офицеры смеялись, наблюдая за их мучениями.

Инцидент произошел на фоне недавнего заявления главы МВД Великобритании Прити Патель, пригрозившей, что Соединенное Королевство не выплатит Франции 54 миллиона фунтов за патрулирование пляжей в северной части страны, если поток мигрантов не снизится.