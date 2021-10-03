Ученые узнали, где люди чаще умирают от инсультов

Жители высокогорий умирают от инсультов на 12-17% реже, чем обитатели низин со схожим здоровьем и образом жизни. К такому выводу пришли эквадорские медики из Американского университета, пишет журнал Frontiers in Physiology.

Ученые 17 лет наблюдали за тем, как горный воздух и климат влияли на частоту развития инсультов у добровольцев. Оказалось, что живущие в горах мужчины и женщины умирали от инсультов примерно на 12% и 17% реже, а также в два раза реже попадали в больницы с кровоизлияниями в мозг.

При этом особенно ярка разница наблюдалась у тех, кто жил на уровне 2,5-3,5 тысяч метров.

Эксперты поясняют: жизнь в горах меняет характер работы легких и сердечно-сосудистой системы — организм приспосабливается к постоянной нехватке кислорода в воздухе. Вероятно, эта перестройка и снижает риск развития инсультов.