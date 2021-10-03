Ученые из нашли вызывающие ожирение гены

Ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили гены, которые отвечают за набор веса. Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics.

Исследователи выяснили, что есть 293 гена, которые тем или иным образом влияют на массу тела человека. Из них 14 способствуют развитию ожирения, а три — предотвращают набор веса. Ученые считают, что их открытие позволит ускорить разработку методов лечения ожирения. Отмечается, что исследование проводилось на червях, 70 процентов генов которых совпадают с людьми.