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Ученые из нашли вызывающие ожирение гены

Ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили гены, которые отвечают за набор веса. Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PLOS Genetics.

Исследователи выяснили, что есть 293 гена, которые тем или иным образом влияют на массу тела человека. Из них 14 способствуют развитию ожирения, а три — предотвращают набор веса. Ученые считают, что их открытие позволит ускорить разработку методов лечения ожирения. Отмечается, что исследование проводилось на червях, 70 процентов генов которых совпадают с людьми.

3 октября, 2021 | Category: Наука, Новости
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