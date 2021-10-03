Стало известно, что старит женщин сразу на шесть лет

Ученые рассказали, что добавляет представительницам прекрасного пола лишние шесть лет. Выводы специалистов Crown Clinic из Манчестера публикует портал Daily Mail.

По словам ученых, старят женщин седые волосы. Причем с сединой дамы выглядят старше своего возраста на шесть лет, а мужчины — всего на три года.

Сделать такие выводы ученым помог эксперимент, в ходе которого добровольцам показывали фотографии женщин и мужчин с седыми волосами, а потом измененные в цифровом виде версии, на которых у них не было седых волос.

Также специалисты выяснили, что женщины седеют вдвое быстрее мужчин. При этом, согласно данным опросов, 72% женщин боятся появления седины, а 62% заявили, что седые волосы состарили их быстрее, чем иной фактор. Кроме того, три четверти женщин красят волосы, чтобы скрыть седину, менее пятой части мужчин делают то же самое.