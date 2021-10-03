Роуэн Аткинсон сыграет с Тимоти Шаламе в «Вонке»

Известный британский комик Роуэн Аткинсон («Мистер Бин»), обладательница «Золотого глобуса» Салли Хокинс («Беззаботная») и лауреатка премии «Оскар» Оливия Колман («Фаворитка») присоединились к актерском у составу фильма «Вонка», приквелу фэнтези 2005 года «Чарли и шоколадная фабрика».

Создатель дилогии о приключениях медвежонка Паддингтона Пол Кинг назначен режиссером фильма, съемки которого начинаются на этой неделе в Лондоне. Помимо Хокинс Кинг привлек в свой новый фильм немало актеров, снимавшихся у него в обеих картинах о Паддингтоне, среди которых Том Дэвис, Саймон Фарнэби и Кобна Холдбрук-Смит. Также в актерском составе на момент написания заметки числятся Мэтью Бэйнтон, Джим Картер, Кигэн-Майкл Ки и Рич Фулчер. Главную роль — Вилли Вонки — исполнит звезда «Дюны» Тимоти Шаламе.

Студия Warner Bros., занимающаяся производством, описала эту историю как исследование «ярких, мифических зачатков молодого изобретателя с богатым воображением, прежде чем он станет знаменитым и невероятно дерзким Моцартом шоколада». Действие сюжета происходит до событий книги Роальда Даля.

В творческой команде «Вонки» также собраны кинематографисты, работавшие в «Приключениях Паддингтона»: продюсер Дэвид Хейман, сценарист Саймон Фарнэби, редактор Марк Эверсон, лауреат «Оскара» дизайнер по костюмам Линди Хемминг. Оператором назначен соискатель премии «Оскар» Шеймас МакГарви («Анна Каренина»), а художником-постановщиком — Нэйтан Краули («Дюнкерк»). Фронтмен поп-группы The Divine Comedy североирландский певец и автор песен Нил Хэннон напишет оригинальные песни для фильма.