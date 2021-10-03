 
«  
  »

Появились уникальные снимки с поверхности Меркурия c небольшой высоты

Европейский космический аппарат BepiColombo совершил первый из шести запланированных пролетов над Меркурием на высоте около 200 км. При сближении с планетой он сделал фото и передал их на Землю, сообщило Европейское космическое агентство (ESA).

На фото можно разглядеть крупные кратеры на поверхности планеты, которые очень похожи на лунные.

Снимки северного полушария Меркурия сделаны с расстояния 2 420 км. Аппарат также планирует отправить и другие снимки с высоты 200 км с разрешением 1024×1024 пикселей.

Запуск аппарата был осуществлен 20 октября 2018 года. Цели проекта — изучение состава поверхности Меркурия и окружающего его пространства, сбор научных данных и фотографирование.

3 октября, 2021 | Category: Наука, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  