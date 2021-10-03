Появились новости о сиквеле «Аквамена»

Warner Bros. продолжает держать фанатов в неведении, ведь даже название сиквела, которое «случайно» вскрыл режиссер Джеймс Ван, официально не подтверждено. Как и синопсис.

Впрочем, создатели фильма и Джейсон Момоа оставили достаточно пасхалок, позволяющих сделать интересные выводы. Так, режиссер «Аквамена и затерянного королевства» Джеймс Ван в одном из интервью говорил, что видит в своей картине сходство с хоррором «Планета вампиров», а значит, «бу-моментов» в сиквеле будет предостаточно.

Вместе с тем Момоа недавно признался, что «хохотал, читая сценарий», поэтому полноценной мрачной драмы зрители тоже не увидят, хотя как раз по комиксам в подводном мире было не так уж и много места для юмора.

Оригинальный каст пополнили Джани Чжао, Индиа Мур и Винсент Риган. Чжао сыграет Стингрея — супергероя, созданного специально ради фильма. Муру достанется роль Каршона — разумной акулы, а Риган станет Атлантом — владельцем трезубца, который искал Аквамен в первой части. Появится в картине и Пилу Асбек (Эурон Грейджой из «Игры престолов»), но его роль пока не ясна.

Премьера сиквела «Аквамена» пока запланирована на 16 декабря 2022 года.