Нариман Алиев начал работу над фильмом «Орталан» о депортации крымскотатарского народа

Режиссер фильма «Домой», участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля Нариман Алиев начал работу над новым полнометражным фильмом – исторической драмой «Орталан» (ORTALAN).

Как сообщает Госкино события фильма разворачиваются во время депортации крымскотатарского народа в 1944 году. Главный герой — юноша Исмаил, который возвращается с гор в родное село Орталан и находит его пустым. Он отправляется на поиски своей семьи и ответов.

«Орталан – название поселка, откуда в 1944 году была депортирована моя бабушка Гульсум. Оно имеет для меня личное значение. Нет ни одной крымскотатарской семьи, которую не задела бы эта беда. Моя задача – через историю одного мальчика рассказать историю трагедии целого народа, который в один день исчез со своей родины», — рассказал о своей новой работе Алиев.

Съемки фильма запланированы на май-август 2022 года, премьера ожидается в 2023 году.